شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يحصد كأس البطولة الأفريقية للناشئين بـ13 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج المنتخب الوطنى للجودو بكأس البطولة الأفريقية للناشئين، المقامة حاليا فى العاصمة الكينية نيروبي، بعد حصد 13 ميدالية متنوعة.

وجاءت ميداليات منتخب مصر بواقع 10 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، ليحتل المركز الأول فى الترتيب العام للبطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وجاءت الميداليات الذهبية كالتالي:

ياسين صبرة – وزن 50 كجم

محمد سعيد – وزن 55 كجم

عمار أبو هاشم – وزن 66 كجم

أحمد رسلان – وزن 81 كجم

حازم حسام – وزن 90 كجم

زينب أحمد – وزن 48 كجم

ندى فايز – وزن 52 كجم

سجدة موسى – وزن 63 كجم

فريدة مجدى – وزن 70 كجم

صفا سليمان – وزن +70 كجم

وجاءت الميدالية الفضية من خلال اللاعب مروان سالم فى منافسات وزن 50 كجم، فى حين توج فارس إبراهيم ببرونزية وزن 60 كجم، وحصد مصطفى زياد برونزية وزن 73 كجم.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس الإدارة.

ويقود الجهاز ألفنى للمنتخب الأسطورة الأولمبية محمد رشوان ويعاونه كل من، السيد أبو ميدان وحاتم عبد الآخر ومحمد على ومحمد محيي.

وتضم قائمة منتخب الناشئين كل من:

مروان سالم – ياسين صبرة – محمد سعيد – فارس إبراهيم – عمار أبوهاشم – عبد الرحمن إيهاب – مصطفى زياد- يوسف عمرو- احمد رسلان- حازم حسام – فاطمة جابر – زينب أحمد – ندى فايز – سجدة موسى – فريدة مجدى – صفا سليمان.

توج المنتخب الوطنى للجودو بكأس البطولة الأفريقية للناشئين، المقامة حاليا فى العاصمة الكينية نيروبي، بعد حصد 13 ميدالية متنوعة.