جوائز الكاف.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا والوداد يتصدر الأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوائز الكاف.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا والوداد يتصدرالأندية

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

أحرز النجم السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال حفل أقامه في العاصمة المغربية الرباط، الخميس.



وأعلن الكاف أن الفائز بجائزة لاعب العام هو نجم بايرن ميونيخ الألماني الجديد ساديو ماني، متفوقا على مواطنه حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد مندي، والنجم المصري محمد صلاح.

وأحرز جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا حارس مرمى منتخب مصر والأهلي المصري محمد الشناوي.

كما حقق المدرب الوطني السنغالي أليو سيسيه جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، بعد نجاحه بقيادة منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022، وتحقيقه لقب كأس أمم إفريقيا قبل أشهر.

وحصل نادي الوداد المغربي على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2022، بعد تحقيقه للقب دوري أبطال إفريقيا، وتفوق في الجائزة على مواطنه نهضة البركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، والأهلي المصري وصيف دوري أبطال إفريقيا.