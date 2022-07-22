عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكريما له.. شيكابالا يتنازل عن استلام كأس مصر لصالح أيمن حفني

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

تنازل قائد نادي الزمالك محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، عن استلام كأس مصر من كبير الياراوان، بعد فوز فريقه على غريمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس مصر.



وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة "النسخة المنسية" لنهائي البطولة في استاد القاهرة، مساء الخميس.

وكان من المقرر أن يتسلم شيكابالا الكأس بصفته قائد الفريق، إلا أنه تنازل عنه وقام أيمن حفني باستلامه من كبير الياوران في لقطة لتكريمه، خاصة وأن تقارير تشير إلى أن حفني سيعتزل بنهاية الموسم.

واستمرت مباريات "الكأس المنسية" لأكثر من 500 يوم وكان المفترض أن تنتهي البطولة بنهاية موسم 2020-2021 لكنها استمرت حتى اليوم.

وأحرز الزمالك اللقب رقم 28 له في كأس مصر، مقابل 37 للأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة.

تقدم الزمالك بالهدف الأول مبكرا بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية المباراة، إثر خطأ فادح ارتكبه محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي، بخروجه من مرماه دون داع وعودته البطيئة ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد "زيزو" الذي أودع الكرة في الشباك الخالية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وأجرى البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني أسفرت عن هدف تقليص الفارق.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.

وكاد المغربي أشرف بنشرقي أن يسجل الهدف الثالث للزمالك لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الشناوي.