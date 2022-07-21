وان تو عالمي.. صلاح يسجل هدفا رائعا أمام لايبزيج الألماني (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في مرمى نظيره لايبزيج الألماني، خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "ريد بول ارينا"، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022 - 2023.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من تسديدة على يسار حارس لايبزيج، بعد "وان تو" رائع مع فيرمينيو.

وخاض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: أرنولد ، كوناتى ، فان دايك ، روبرتسون.

الوسط: فابينيو ، كيتا ، تياجو.

الهجوم: محمد صلاح ، لويس دياز ، فيرمينو.

شاهد هدف صلاح: