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وان تو عالمي.. صلاح يسجل هدفا رائعا أمام لايبزيج الألماني (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه في مرمى نظيره لايبزيج الألماني، خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "ريد بول ارينا"، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022 - 2023.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من تسديدة على يسار حارس لايبزيج، بعد "وان تو" رائع مع فيرمينيو.

وخاض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: أرنولد ، كوناتى ، فان دايك ، روبرتسون.

الوسط: فابينيو ، كيتا ، تياجو.

الهجوم: محمد صلاح ، لويس دياز ، فيرمينو.

شاهد هدف صلاح:

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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