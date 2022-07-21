التشكيل الرسمي للقمة.. الأهلي بثلاثي ارتكاز.. والزمالك بخماسي دفاعي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها، التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد عبدالقادر – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد شريف.

على الجانب الأخر، أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبد المجيد ـ محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي- سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: إمام عاشور - محمد عبدالغني - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي

خط الهجوم: سيف الجزيري.