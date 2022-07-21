شكرا لقرائتكم خبر إدارة النفيعي تواصل الهبوط بالأهلي للقاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ صافرة نهاية لقاء الشباب وإعلان هبوط الأهلي بشكل رسمي توقع المتابعون من إدارة النفيعي أن تقدم استقالتها كاعتراف بالفشل واعتذار للمدرج الذي ذاق المرارة من فعل إدارة ناديه المتخبط والعناد الذي أوصل الفريق نحو الهبوط، ولكن ذلك لم يحصل، بل استمر استفزاز المدرج بخروج الرئيس في إحدى القنوات معلنا أنه مستمر ومعه المدير التنفيذي موسى المحياني الذي وقع الفريق ضحية فلسفته وتخبطاته ليزيدا الجمهور حسرة وأسى على وضع الفريق.

وكانت الجماهير تأمل أن تبحث الإدارة عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية، من أجل العودة إلى دوري المحترفين، بعد الهبوط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.

ولكن الأهلي وبحسب صحيفة «A Bola» البرتغالية اقترب من ضم البرازيلي رينان ريبيرو حارس مرمى سبورتينج لشبونة، الذي لم يشارك مع فريقه منذ ديسمبر 2019، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريبيرو أنهى اتفاقه مع سبورتينج على إنهاء العقد، وأن اللاعب في طريقه للانتقال إلى الأهلي السعودي، الذي يتفاوض معه حاليا على شروط العقد.

ومن المقرر أن يكون العقد لمدة موسم واحد، حيث يتم التفاوض على بعض الأمور الأخيرة في العقد، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وسبق أن صدمت إدارة النفيعي الجماهير بإعلان استمرار المدرب سيبولدي الذي كانت تخبطاته الفنية أحد أسباب هبوط الفريق إلا أن إصرار المدير التنفيذي موسى المحياني رجحت كفة استمرار المدرب، في سابقة هي الأولى على مستوى أندية العالم.

ويخشى المتابع الأهلاوي عدم نجاح المعسكر والإعداد للموسم المقبل وسقوط الفريق سريعا في ظل الغموض الذي يكتنف مصير لاعبي الفريق عمر السومة واليوسكي وعبدالرحمن غريب وعلى الأسمري وهيثم عسيري.