إدارة النفيعي تواصل الهبوط بالأهلي للقاع

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وكانت الجماهير تأمل أن تبحث الإدارة عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية، من أجل العودة إلى دوري المحترفين، بعد الهبوط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.ولكن الأهلي وبحسب صحيفة «A Bola» البرتغالية اقترب من ضم البرازيلي رينان ريبيرو حارس مرمى سبورتينج لشبونة، الذي لم يشارك مع فريقه منذ ديسمبر 2019، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريبيرو أنهى اتفاقه مع سبورتينج على إنهاء العقد، وأن اللاعب في طريقه للانتقال إلى الأهلي السعودي، الذي يتفاوض معه حاليا على شروط العقد.
ومن المقرر أن يكون العقد لمدة موسم واحد، حيث يتم التفاوض على بعض الأمور الأخيرة في العقد، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.
وسبق أن صدمت إدارة النفيعي الجماهير بإعلان استمرار المدرب سيبولدي الذي كانت تخبطاته الفنية أحد أسباب هبوط الفريق إلا أن إصرار المدير التنفيذي موسى المحياني رجحت كفة استمرار المدرب، في سابقة هي الأولى على مستوى أندية العالم.
ويخشى المتابع الأهلاوي عدم نجاح المعسكر والإعداد للموسم المقبل وسقوط الفريق سريعا في ظل الغموض الذي يكتنف مصير لاعبي الفريق عمر السومة واليوسكي وعبدالرحمن غريب وعلى الأسمري وهيثم عسيري.
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