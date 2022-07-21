أوروبا تعطل صفقة النصر مع التشيلي أليكسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل وجود رغبة من ناديه إنتر ميلانو للتخلص منه بسبب راتبه المرتفع، واهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه، دخل نادي النصر بقوة على خط المفاوضات لضم التشيلي أليكسيس سانشيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة «En Cancha» أن إنتر كان يرغب في ضم باولو ديبالا، ولكن راتبه الكبير اصطدم مع راتب ساشيز، مما أدى إلى تعطل الصفقة وانتقال لاعب يوفنتوس إلى روما، مما جعل هناك ارتباكا كبيرا حول مستقبله.

وقال الأرجنتيني خافيير زانيتي خلال تصريحات للصحيفة «من الممكن أن يستمر سانشيز معنا، وبدأ مع الفريق التحضير للموسم الجديد ويتدرب بشكل طبيعي، ولكن سوق الانتقالات مفتوح».

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إنتر يرغبون في التخلص من سانشيز، ولكن إنهاء العقد سيكلف النادي 5 ملايين يورو، وهناك أزمة مالية بالنادي خلال الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة «إن نادي النصر يغري سانشيز من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

سانشيز لديه الرغبة في البقاء داخل أوروبا خلال الفترة المقبلة، ولكن يبقى النصر هو الفريق الوحيد الذي سيتمكن من توفير الراتب المطلوب للاعب التشيلي.

في حين العرض النصراوي، ليس الوحيد فهناك اهتمام من نادي فلامنجو البرازيلي، الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبقى رغبة سانشيز في الاستمرار بأوروبا خلال السنوات المقبلة، هي السبب الرئيس في عدم موافقته على الانتقال إلى النصر حتى الآن.