الهلال دفع مهر الدوري في الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العمل الذي قدمته إدارة فهد بن نافل للهلال في السنوات الثلاث الماضية يعد مميزا ورائعا من خلال الأرقام، حيث فازت بـ7 بطولات، منها بطولتان قاريتان استعصتا على الهلال كثيرا، مع المشاركة في بطولة العالم مرتين، وثلاثة ألقاب دوري، وكأس ملك وسوبر.

ولعل البطولة الأخيرة تؤكد نجاح عمل بن نافل وإدارته، حيث أتى من بعيد وقلص الفارق مع الاتحاد من 16 نقطة إلى الفوز باللقب، ولعل خيارات الإدارة في الشتوية كانت لها كلمة الفصل في ذلك، وعلى الرغم من أن الزعيم حقق بطولتين مع المدرب جارديم، إلا أن سوء المستوى طيلة منافسات الدوري ومباريات كأس العالم للأندية دفع الإدارة الهلالية لإبعاده، وإحضار المدرب الأرجنتيني دياز، كما حصل على خدمات الرباعي العويس وسعود عبدالحميد والمالكي والمهاجم إيغالو الذي أسهم بأهدافه الصعبة والقاتلة في حسم عدد من المباريات الصعبة والمعقدة.

قلب الموازين

وتمكن الأزرق من الظفر بخدمات جناح فلامنجو البرازيلي ميشايل والذي كان له دور كبير في انتصار الهلال في الجولات الحاسمة، كل هذه التعاقدات كانت لتقوية خطوطه الأربعة بداية بالحراسة ومرورا بالدفاع والوسط وحتى الهجوم ودكة البدلاء، كما أنه أضعف منافسيه بتلك التعاقدات المدروسة بعناية، فالمتصدر لفترات طويلة الاتحاد، اختلت عنده التشكيلة المثالية بعد أن فقد عنصرين مهمين وأساسيين هما سعود والمالكي، بينما الشباب المنافس القريب فقد مهاجمه الأول وهدافه الخطير لمصلحة الهلال مما قلب الموازين وجعل الزعيم فارقا عن البقية بالعنصر المحلي والأجنبي وكثرة الخيارات الفنية ليجني في نهاية الموسم بطولة دوري اعتقد الكثير أنها صعبة للغاية على الأزرق للفارق النقطي وقرب الاتحاد، ولكن عمل الإدارة واستشعارها بالمسؤولية جعلها تصل بالفريق إلى القمة وتحقق المنجزات لمدرجها العاشق.

الهلال مع ألميريا الإسباني

إلى ذلك يلتقي الهلال مع ألميريا الإسباني وديا في السابع من أغسطس المقبل في إنجلترا.

وكتب المستشار ورئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مباراة قوية أدعوكم لمشاهدتها، وستنقل على قنوات باستديو مميز.. والحضور مفتوح للجميع».

وفي الصورة تظهر تفاصيل المباراة حيث ستقام الأحد الموافق السابع من أغسطس على ملعب بيرلي الإنجليزي، ومن المقرر أن تنقل عبر قنوات روتانا سينما وروتانا خليجية وروتانا كلاسيك وال. بي. سي.

وصعد ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث سيفتتح موسمه بمواجهة ريال مدريد حامل لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا يوم 14 أغسطس على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكانت آخر مشاركة لألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2014 /2015.

صفقات الهلال في الشتوية:

الحارس محمدالعويس قادما من الأهلي

الظهير سعود عبدالحميد قادما من الاتحاد

المحور عبدالإله المالكي قادما من الاتحاد

المهاجم إيغالو قادما من الشباب

الجناح ميشايل قادما من فلامنجو البرازيلي