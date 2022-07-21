العدالة يضم البرازيلي إديرسون فيليب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي العدالة الصاعد حديثا تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي إديرسون فيليب، لتعزيز صفوف الفريق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وكانت أخر محطات لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما، فريق أتليتيكو غويانيينسي البرازيلي، حيث شارك معه في 28 مباراة، سجل من خلالها هدفا وحيدا.يذكر أن إديرسون سبق أن مثل فريق القادسية خلال الموسم الرياضي 2020-2021، حيث لعب 23 مباراة، سجل هدفا وصنع آخر.
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