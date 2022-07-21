شكرا لقرائتكم خبر انضمام 4 أكاديميات وناديين لعضوية الاتحاد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء إصدار رخص التصنيف للأكاديميات الأربع، وهي كل من أكاديمية الرؤية المحترفة، أكاديمية الليث الأبيض الرياضية، أكاديمية الجفن الدولية الرياضية، أكاديمية إيزوف، بعد أن استوفت الشروط والمعايير التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل منح الرخص للأكاديميات والانضمام إلى الاتحاد.كما تم منح الرخص لنادي الدمام ونادي المخواة، وستتاح الفرصة للأكاديميات الأربع والناديين للمشاركة في مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب الفئة العمرية المتاحة لدى كل منها.
كانت هذه تفاصيل خبر انضمام 4 أكاديميات وناديين لعضوية الاتحاد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.