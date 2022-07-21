انضمام 4 أكاديميات وناديين لعضوية الاتحاد السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم رخصة تصنيف وانضمام 4 أكاديميات خاصة، وناديين لعضوية الاتحاد السعودي، وهي الخطوة التي تأتي مواكبة مع برنامج «نافس» الذي أطلقه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والخاص بإصدار رخص للأكاديميات والأندية الخاصة.

وجاء إصدار رخص التصنيف للأكاديميات الأربع، وهي كل من أكاديمية الرؤية المحترفة، أكاديمية الليث الأبيض الرياضية، أكاديمية الجفن الدولية الرياضية، أكاديمية إيزوف، بعد أن استوفت الشروط والمعايير التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل منح الرخص للأكاديميات والانضمام إلى الاتحاد.

كما تم منح الرخص لنادي الدمام ونادي المخواة، وستتاح الفرصة للأكاديميات الأربع والناديين للمشاركة في مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب الفئة العمرية المتاحة لدى كل منها.