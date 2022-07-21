شكرا لقرائتكم خبر اتحاد القدم يتمسك بإقامة الدوري الرديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدث الاتحاد السعودي لكرة القدم مسابقة الدوري الرديف، والتي تخص الأندية التي تلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسينطلق الدوري هذا الموسم حيث أرسل الاتحاد للأندية خطابات يحدد رغبة من سيلعب في الدوري.

وأبدت بعض الأندية رغبتها بالمشاركة فيما لن يشارك البعض الآخر وذلك لضيق الوقت وقلة الموارد المالية ما يسبب إرباكا وبالخصوص أن الأندية تعد العدة لمسابقة الدوري.

وقد تم إرسال خطاب من اتحاد القدم للأندية التي أبدت رغبتها بالمشاركة يوضح فيه أن الانطلاق سيكون من هذا الموسم وأنه تمت زيادة المخصصات المالية لتصل إلى مليون وخمسمائة ألف ريال، بعد أن كانت 1.300.000 ريال إضافة إلى زيادة عدد اللاعبين في قائمة الفريق الأول الذي سيشارك إلى 35 لاعبا بدلا من 30 لاعبا لبقية الفرق.

وتأتي هذه الخطوة رغبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم من زيادة فرص اللعب للاعبين السعوديين وتطوير المواهب والذين لا يجدون فرصة للعب في الدوري مع وجود 8 لاعبين أجانب، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة المنتخبات الوطنية والأندية.

يذكر أن الاتحاد السعودي كان قد أقر في يونيو من العام الماضي إطلاق النسخة الأولى من دوري الرديف السعودي في 2022-2023، على أن يسمح لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالمشاركة به حال أرادوا ذلك، وستقام مبارياته بنظام الدوري المرادف لدوري المحترفين، حيث تلعب في اليوم التالي.

وكان عدد كببر من الأندية السعودية قد طالب بتأجيل إطلاق النسخة الأولى من الدوري الرديف لازدحام الروزنامة في الموسم القادم الذي يشهد إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر القادمين، فيما وافقت 6 أندية على إقامته والمشاركة به.

يشار إلى أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وضمك والتعاون والفيحاء والطائي والعدالة كانت قد رفضت تنفيذ الفكرة وقت إقرارها وطالبت بتأجيلها.



لماذا الدوري الرديف؟





وجود 8 لاعبين أجانب في دوري المحترفين



زيادة فرص اللعب للاعبين السعوديين



تطوير مواهب الذين لا يجدون فرصة للعب في الدوري



مصلحة المنتخبات الوطنية والأندية في إشراك المحليين



لماذا ترفض الأندية الدوري الرديف؟