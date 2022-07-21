البرتغال تتصدر التدريب في دوري يلو..و«العين» بلا مدرب

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الرخصة التدريبية المعتمدةوتقاسمت غالبية فرق الدوري تعاقداتها الفنية بحسب المدربين، وفقا للاشتراطات والمعايير التي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم من حيث متطلبات الرخصة التدريبية المعتمدة للأجهزة الفنية العاملة في أندية الدرجة الأولى الموسم المقبل علاوة على تنظيم عمل وتأسيس لائحة تنظيمية قابلة للتطوير والتعديل وفقا للإجراءات النظامية. واستحوذ المدربون البرتغاليون على (5) فرق، فيما أبقى فريق الأهلي الهابط رسميا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأول مرة في تاريخه على مدربه الأورغوياني روبرت سيبولدي، فيما استعان الهابطان معه فريقا الفيصلي والحزم بالكرواتي أنتي ميشا والبرتغالي فيليب غوفيا، في حين استقر الجبلين للموسم الرابع على المدرسة البرتغالية بالتعاقد مع البرتغالي كارلوس بينتو، كما ظل فريقا أحد والخلود على الوطنيين خليل المصري وخالد القروني، بينما أنهت أندية (العربي والقيصومة والرياض) الصاعدة من دوري الدرجة الثانية إجراءات التعاقد مع أجهزة فنية جديدة.
المدربون التوانسة
وعلى غير العادة تقلصت نسبة وجود المدربين التوانسة في المسابقة إلى مدربين فقط يشرفان على فريقي هجر ونجران، وهما محمد العياري وعفوان الغربي، في ظل عدم تعاقد أي فريق مع أبرز المدربين التوانسة كالحبيب بن رمضان وعبدالرزاق الشابي وجميل القاسم ومحمد الكوكي.
وأنهى فريق القادسية تعاقده مع المدرب الوطني خالد العطوي العائد مجددا للتدريب في نفس المسابقة بعدما سبق له الإشراف على فريق النجوم، بينما تعاقدت أندية العروبة والشعلة والأخدود مع كل من البرتغاليين خواكيم ماتشادو وجورجي مندوسا والصربي ميودراج يسيتش الذي سبق لهما الإشراف على أندية الباطن والتعاون والاتفاق في دوري المحترفين.
ولم يتعاقد فريق العين حتى الآن مع أي مدرب وأجهزة فنية متكاملة، نتيجة غياب إدارة رسمية للفريق بعد نهاية فترة تكليف الإدارة السابقة مرورا بالبرنامج الزمني الحالي للترشح.
إحصائية تعاقد الأجهزة الفنية في الدرجة الأولى لموسم 2022 ــ 2023م:
13 تعاقدا جديدا
4 تجديد عقد
1 عدم تعاقد
الأندية التي جددت عقود أجهزتها الفنية في الدرجة الأولى لموسم 2022 ــ 2023م
- الأهلي
- أحد
- الخلود
- نجران
الأندية التي تعاقدت مع أجهزة فنية جديدة في الدرجة الأولى لموسم 2022 ــ 2023م
- الفيصلي
- الحزم
- هجر
- الجبلين
- القادسية
- العروبة
- الأخدود
- الساحل
- الشعلة
- جدة
- العربي
- القيصومة
- الرياض
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