شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي.. أحمد نادر السيد يحرس مرمى منتخب الشباب أمام عمان بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، تشكيل شباب الفراعنة أمام نظيره العماني في اللقاء الذى ينطلق بعد قليل بالمملكة العربية السعودية في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت أمس ألأربعاء وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: طارق سيد، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان، وأحمد حواش.

خط الوسط: صلاح الدين رشا، ماجد هاني، عمر قايد وعمر ممدوح.

خط الهجوم: رأفت خليل وخالد عوض.

وتضم المجموعة الرابعة بكأس العرب للشباب منتخبى مصر وعمان، إلى جانب المنتخب الصومالي، ويسعى محمود جابر المدير الفني لتحقيق نتائج إيجابية مع شباب الفراعنة.

وخاض منتخب الشباب قبل السفر إلى السعودية مباراة ودية أمام الإسماعيلي يوم الإثنين الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. كما خاض منتخب الشباب مباراة ودية أمام الفريق الأول بنادي طلائع الجيش الأربعاء الماضي إنتهت بالتعادل 1/1، في ختام استعداداته لبطولة كأس العرب بالسعودية. وتشهد بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة مشاركة 18 منتخبًا عربيًّا هي: السعودية صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والمغرب وتونس والجزائر والإمارات، والعراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين، وموريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب الشباب 23 لاعبًا هم: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل ومحمد عادل أمين في حراسة المرمي، إلى جانب عمر فايد، عبدالرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، أحمد رفاعي، إياد العسقلاني، مؤمن محمود، محمود بسيوني، رأفت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد رشدي، عبداللطيف أبوقورة، عمر الساعي، يوسف حسن، أحمد نادر حواش، محمود أحمد مرسي وصلاح باشا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، ماجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.