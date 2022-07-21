شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعتذر عن حضور حفل الكاف ويوجه رسالة شكر لمنظومة كرة القدم المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، عن عدم حضور حفل الكاف المقرر إقامته بالمغرب مساء اليوم الخميس، موجهاً رسالة شكر إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، على وضعه ضمن اختيارات الأفضل في أفريقيا.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي على تويتر: شكراً جزيلاً للاعبين وطاقم العمل ومنظومة كرة القدم المصرية بأكملها. شكرا لك الرئيس احمد على هذه الفرصة. الآن كان شرفًا كبيرًا أن أترشح لجائزة CAF لأفضل مدرب في العام 2022.

أضاف البرتغالي: لسوء الحظ ، بسبب تفشي فيروس كورونا في عائلتنا ، لن أتمكن من حضور حفل جوائز CAF 2022 اليوم في الرباط. شكرا CAF على الدعوة .

واختتم: تهنئة لجميع المرشحين والمشاركين في هذا الحفل المرموق الذي يحتفي بكرة القدم الأفريقية العظيمة. اراكم قريبا! .

واختار الاتحاد الإفريقي 3 مدربين فى القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2022، حيث تم استبعاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني السابق للأهلي، بينما تواجد البرتغالى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.