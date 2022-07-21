شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يصلان ستاد القاهرة لخوض نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا الأهلي والزمالك إلى إستاد القاهرة منذ قليل لخوض المباراة التي ستجمعهما في التاسعة من مساء اليوم ،الخميس، في نهائي كأس مصر.

ويلتقى قطبا الكرة فى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر 2020، وتعد قمة اليوم هى الاختبار الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز المدير أالفنى الجديد للنادى الأهلى فى مواجهات الديربى الأشهر بالكرة المصرية والعربية، بينما يخوض الزمالك لقاء القمة تحت القيادة أالفنية للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، لتكون القمة المصرية بنكهة برتغالية خاصة.

ويسعى سواريز إلى مصالحة جماهير النادى الأهلى بحصد لقب الكأس، بعد الخسارة أمام بيراميدز بالدورى العام بثنائية نظيفة، وفى الوقت نفسه يبحث فيريرا عن مواصلة صحوة الزمالك الأخيرة واستكمال مسيرة الانتصارات.

ويبحث سواريز عن تحقيق فوزه الثالث مع الأهلى بشكل عام، بعدما حصد أول انتصاراته على حساب بتروجت فى كأس مصر بهدفين نظيفين، ثم تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية نظيفة قبل أن يخسر من بيراميدز بهدفين نظيفين.

بينما قاد فيريرا نادى الزمالك فى 18 مباراة منذ توليه مسئولية ألفريق فى مارس الماضي، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى.