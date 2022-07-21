شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على "إيسترن كومبانى" 2 / 1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الاتحاد السكندرى الشوط الأول متقدما على نظيره "إيسترن كومبانى" بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاح الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز هذا الموسم.

افتتح التسجيل للاتحاد السكندرى مابولولو في الدقيقة 30 قبل أن يتعادل عمرو حسام لإيسترن كومبانى في الدقيقة 34 ثم أضاف مابولولو الهدف الثانى لزعيم الثغر في الدقيقة 39.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني على النحو التالي :

حراسة المرمي: عمرو حسام.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - أحمد أبو بكر (موكشا).

خط الوسط: أحمد متعب - محمد بن علي (طرابلسي)- أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد ناصر (مودي).

خط الهجوم: عماد ميهوب - أحمد تمساح.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس يضم كل من :

فى حراسة المرمى .. صبحى سليمان

فى خط الدفاع .. محمود شبانة ، السيد سالم ، عبدالله نصيب ، صبرى رحيل .

فى خط الوسط .. مورو ساليفو ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى " ، إبراهيم حسن .

فى الهجوم .. مابولولو .

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادس عشر على جدول الترتيب، بعدما خاص الفريق 25 مباراة نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات مقابل 8 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.