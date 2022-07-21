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شاهد تجهيزات ملعب استاد القاهرة لاستقبال قمة الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تزين استاد القاهرة الدولى لاستقبال قمة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس في نهائي كأس مصر النسخة القديمة.

يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى تمام التاسعة مساء فى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر 2020، وتعد قمة اليوم هى الاختبار الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز المدير أالفنى الجديد للنادى الأهلى فى مواجهات الديربى الأشهر بالكرة المصرية والعربية، بينما يخوض الزمالك لقاء القمة تحت القيادة أالفنية للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، لتكون القمة المصرية بنكهة برتغالية خاصة.

ويسعى سواريز إلى مصالحة جماهير النادى الأهلى بحصد لقب الكأس، بعد السقوط فى فخ الهزيمة فى المباراة الماضية أمام بيراميدز بالدورى العام بثنائية نظيفة، وفى الوقت نفسه يبحث فيريرا عن مواصلة صحوة الزمالك الأخيرة واستكمال مسيرة الانتصارات.

ويبحث سواريز عن تحقيق فوزه الثالث مع الأهلى بشكل عام، بعدما حصد أول انتصاراته على حساب بتروجت فى كأس مصر بهدفين نظيفين، ثم تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية نظيفة قبل أن يخسر من بيراميدز بهدفين نظيفين.

بينما قاد فيريرا نادى الزمالك فى 18 مباراة منذ توليه مسئولية ألفريق فى مارس الماضي، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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