شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغلى اللاعبين في قمة الكأس بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، لقب أغلى لاعب في قمة الأهلي والزمالك المرتقبة، التي تجمع القطبين في تمام التاسعة مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2020.

وسبق والتقى الأهلى والزمالك فى كأس مصر فى 32 مباراة، فاز الأهلى فى 16 مباراة وفاز الزمالك فى 10 مباريات وتعادل الفريقان فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 57 هدفاً مقابل 46 هدفاً لنادى الزمالك.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في قمة الكأس كالتالي:

التسويقية للأهلي: 31 مليون و850 ألف يورو

القيمة التسويقية للزمالك: 21 مليون و430 ألف يورو

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة القمة كالتالي:

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

أشرف بن شرقي: 2 مليون و500 ألف يورو

أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو

أحمد سيد زيزو: 2 مليون يورو

محمود حمدي الونش: 2 مليون يورو

علي معلول: مليون و500 ألف يورو

أحمد فتوح: مليون و500 ألف يورو