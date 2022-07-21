شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية في مصر : التصميمات الفرعونية المستخدمة ببطولة العالم للسلاح جذابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هونج جين ووك، السفير الكوري الجنوبي في مصر، عن سعادته بالتنظيم المصري لبطولة العالم للسلاح ودعم الجماهير لأبطال كوريا الجنوبية أثناء المباريات.

وتقام بطولة العالم للسلاح داخل صالات استاد القاهرة المغطاة في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير الكوري :"كل شىء رائعا والكل بذل مجهودا كبيرا خلال هذه البطولة سواء على المستوى الفني واللاعبين أو التنظيم والمنظمين".

وعبر سفير كوريا الجنوبية عن إعجابه الشديد بالتصميمات الفرعونية الكثيرة التي تم استخدامها في البطولة قائلا:" كانت فكرة ذكية ورائعة استخدام التصميمات الفرعونية بهذا الشكل في البطولة، أسماء الصالات والتصميمات كانت بشكل احترافي وجذاب".

وأضاف :"القناع الفرعوني أيضا كانت فكرة رائعة وذكية وجذابة للغاية وأعجبني على المستوى الشخصي كثيرا".

وعن اداء اللاعبين الكوريين في البطولة قال :"حصدنا ميدالية ذهبية في سيف المبارزة للسيدات بالفردي، والآن منتخب الرجال لسلاح السيف والسيدات في سلاح الشيش وصلا للمباراة النهائية للفرق وأتمنى حصد ذهبيتين جديدتين الليلة".

وأكمل :"سعيد جدا بالمؤازرة المصرية لنا وتشجيع الجماهير للمنتخب الكوري الجنوبي وهذا يدل على العلاقة القوية بيننا".

وعن تطور لعبة السلاح داخل كوريا الجنوبية قال :"حالنا مثل حال مصر، نقوم ببذل مجهود كبير من أجل تطوير اللعبة داخل كوريا الجنوبية، نجحنا في ذلك في أولمبياد طوكيو وحصدنا العديد من الميداليات هناك منها ذهبية الفرق لسلاح السيف".

وتابع:"هذا التفوق كان بفضل الدعم من جانب الاتحاد الكوري للسلاح والحكومة الكورية وبالطبع للشعب الكوري الذي يدعم أبطالنا بشكل مستمر".

وعن التغطية الإعلامية للبطولة قال :"كنت أتمنى أن يتم زيادة التغطية الإعلامية قليلا خاصة في شاشات التلفاز، منذ يومين فقط بدأت أرى الاهتمام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد".

وأختتم قائلا :"ليست مشكلة بالنسبة لي فالبطولة تنظيمها جيد ولكن كنت أفضل الاهتمام أكثر بالتغطية الإعلامية للبطولة".