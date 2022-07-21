شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مرشحين فى اليوم السادس وقبل الأخير لفتح باب الترشيح لانتخابات المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم الخميس أبوابها في اليوم السادس وقبل الأخير لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراءها في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل.

وشهد اليوم السادس تقدم 10 مرشحون جاءوا على النحو التالي :

كامل حسن أحمد أبو علي، على منصب رئيس مجلس الإدارة. رجب عبد القادر محمد علي، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

الحسيني محمد ابراهيم مصطفى، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة، على منصب عضوية مجلس الإدارة.

أبو العزايم محمد علي سلامة ، على منصب عضوية مجلس الإدارة.

أحمد عصام سعد محمد شعبان ، على منصب عضوية مجلس الإدارة.

ياسر يحيى علي حسن ، على منصب عضوية مجلس الإدارة.

ياسر السيد علي سالم ، على منصب عضوية مجلس الإدارة.

أحمد محمد السيد عوض الطحان ، على منصب عضوية مجلس الإدارة تحت السن.

محمد موسى موسى أحمد طه ، على منصب عضوية مجلس الإدارة تحت السن.

كما شهد اليوم السادس أيضًا، تقدم تامر محمد علي عزام بطلب سحب أوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن اللجنة ستستمر في تلقي طلبات الترشيح حتى غدا الجمعة وذلك اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.