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تعرف على تشكيل إيسترن كومبانى و الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة الاتحاد السكندري اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون في مسابقة الممتاز.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي : 

 

حراسة المرمي  .. عمرو حسام . 

 

خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - أحمد أبو بكر (موكشا) . 

 

خط الوسط .. أحمد متعب - محمد بن علي (طرابلسي)- أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد ناصر (مودي) . 

 

الهجوم .. عماد ميهوب - أحمد تمساح . 

 

البدلاء  .. أحمد بوسكا - حسام حسن - خالد مصطفى - عبد العزيز موسى - محمد رمضان - محمود نعيم - يوسف مجدي عبدالغني - يوسف رمضان - عمر فاروق (ميرة).

 

 

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس يضم كل من : 

 

فى حراسة المرمى .. صبحى سليمان 

 

فى خط الدفاع .. محمود شبانة ، السيد سالم ، عبدالله نصيب ، صبرى رحيل . 

 

فى  خط الوسط .. مورو ساليفو ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى " ، إبراهيم حسن . 

 

فى الهجوم .. مابولولو . 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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