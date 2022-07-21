شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إيسترن كومبانى و الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة الاتحاد السكندري اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي .. عمرو حسام .

خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - أحمد أبو بكر (موكشا) .

خط الوسط .. أحمد متعب - محمد بن علي (طرابلسي)- أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد ناصر (مودي) .

الهجوم .. عماد ميهوب - أحمد تمساح .

البدلاء .. أحمد بوسكا - حسام حسن - خالد مصطفى - عبد العزيز موسى - محمد رمضان - محمود نعيم - يوسف مجدي عبدالغني - يوسف رمضان - عمر فاروق (ميرة).

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس يضم كل من :

فى حراسة المرمى .. صبحى سليمان

فى خط الدفاع .. محمود شبانة ، السيد سالم ، عبدالله نصيب ، صبرى رحيل .

فى خط الوسط .. مورو ساليفو ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى " ، إبراهيم حسن .

فى الهجوم .. مابولولو .