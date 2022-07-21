شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يدعم لاعبى الزمالك قبل نهائى الكأس أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق حامد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على دعم زملائه قبل مواجهة الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضى.

ونشر طارق حامد عبر "إستورى إنستجرام" صورة لاجتماع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع اللاعبين مع تعبيرات الدعاء في إشارة لمساندتهم أمام الأهلى في مباراة اليوم.

ويلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى تمام التاسعة مساء فى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر 2020، وتعد قمة اليوم هى الاختبار الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز المدير أالفنى الجديد للنادى الأهلى فى مواجهات الديربى الأشهر بالكرة المصرية والعربية، بينما يخوض الزمالك لقاء القمة تحت القيادة أالفنية للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، لتكون القمة المصرية بنكهة برتغالية خاصة.

ويسعى سواريز إلى مصالحة جماهير النادى الأهلى بحصد لقب الكأس، بعد السقوط فى فخ الهزيمة فى المباراة الماضية أمام بيراميدز بالدورى العام بثنائية نظيفة، وفى الوقت نفسه يبحث فيريرا عن مواصلة صحوة الزمالك الأخيرة واستكمال مسيرة الانتصارات.

ويبحث سواريز عن تحقيق فوزه الثالث مع الأهلى بشكل عام، بعدما حصد أول انتصاراته على حساب بتروجت فى كأس مصر بهدفين نظيفين، ثم تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية نظيفة قبل أن يخسر من بيراميدز بهدفين نظيفين.

بينما قاد فيريرا نادى الزمالك فى 18 مباراة منذ توليه مسئولية ألفريق فى مارس الماضي، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى.