الامارات | تعرف إلى القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس في نهائي كأس مصر لموسم 2020 -2021، وتقام المباراة في التاسعة مساءا (بتوقيت مصر) على استاد القاهرة.

وتوج الأهلي بالبطولة 37 مرة، مقابل 27 مرة للزمالك.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" التي تملك حصريا حقوق بث مباريات البطولة، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك هي "ONTime Sports 1"، مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء.

وتأهل الزمالك الي نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر بعد الفوز علي حرس الحدود بنتيجة 3-1 في دور ال32 ، قبل الإنتصار علي الإسماعيلي بهدف دون رد ، ثم الفوز علي المقاصة بهدفين نظيفين في ربع النهائي ، قبل الفوز علي أسوان بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

في حين تأهل الأهلي الي النهائي عقب تغلبه علي النصر بهدفين مقابل هدف في دور ال32 ، قبل تخطي عقبة إنبي بهدف نظيف، ثم الفوز علي بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي ، قبل الفوز علي بتروجت بهدفين دون رد.

وتشهد المباراة المرتقبة مواجهة خاصة بين البرتغاليين جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ومواطنه ريكاردو سواريش مدرب الأهلي.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة بين المدربان ، حيث سبق وأن التقيا سويا بالدوري البرتغالي قبل عامين ، وبالتحديد عندما كان فيريرا مدربًا لفريق بوافشيتا، و سواريش مدربًا لفريق جيل فيسنتي.

وخلال المواجهتين بينهما حقق سواريش الفوز بالمواجهة الأولى على فيريرا بنتيجة 2-1 في الدور الأول، قبل أن ينجح فيريرا في الانتصار بالدور الثاني بنفس النتيجة

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