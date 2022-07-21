الامارات | الأهلي يعد مفاجأة للزمالك.. تعرف إلى تشكيل الفريقين في نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعد مفاجأة للزمالك.. تعرف إلى تشكيل الفريقين في نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الذي سيقام في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت مصر) كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن مفاجآة كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن مدرب الأهلي ريكاردو سواريش ينوي اللعب بثلاثي في خط الوسط مكون من أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، لإحكام السيطرة على منطقة وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع وفقاً لشوبير أمام الزمالك كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

الدفاع: كريم فؤاد (محمد هاني)، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، أحمد عبد القادر.

في المقابل من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى.

الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح - سيد نيمار.

الوسط: إمام عاشور - محمد عبد الغنى.

فى الهجوم: أشرف بن شرقى - سيف الجزيرى - أحمد سيد زيزو.

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