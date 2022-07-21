قبل انطلاق نهائى الكأس.. آخر قمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى لم يخسر أحد

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى الأهلى مع الزمالك فى نهائي كأس مصر، باللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى لحسم بطل مسابقة الكأس.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين، أقيمت الشهر الماضى فى الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى التى أقيمت بالاستاد ايضا.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا.