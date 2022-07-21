شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق نهائى الكأس.. آخر قمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى لم يخسر أحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى الأهلى مع الزمالك فى نهائي كأس مصر، باللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى لحسم بطل مسابقة الكأس.
وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين، أقيمت الشهر الماضى فى الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى التى أقيمت بالاستاد ايضا.
سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا.
وتأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم ، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.