شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جمهور الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة لحضور نهائى الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد جمهور فريقى الاهلى والزمالك على مدرجات ستاد القاهرة الدولى لحضور مباراة القمة في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر أقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم .

من ناحية أخرى ، قال العقيد محمود القاضي مسئول العمليات بالمجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، إنّ مباراة القمة من كلاسيكيات الشعب المصري، إذ يهتم المصريون بكل تفاصيل المباراة، مشيرًا إلى أنها ستلعب في تمام التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي وتم تخصيص أبواب محددة لدخول جماهير النادي

بداية الدخول من الساعة الخامسة

وأضاف القاضي في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن بداية الدخول ستكون اعتبارا من الساعة الخامسة حتى التاسعة إلا الربع، وبالنسبة لأبواب الدخول، فقد جرى تخصيص مدرج "الثالثة شمال" من النادي الأهلي وسيكون الدخول من بوابة آل رشدان.

وتابع مسئول العمليات بالمجموعة الأفريقية، أن جماهير نادي الزمالك ستدخل من باب طريق النصر، ومنه إلى مدرج "الثالثة يمين"، كما جرى تخصيص مدرج الإعلاميين في الدرجة الثانية الموحدة، وباب الدخول سيكون من يوسف عباس.

شروط حضور المباراة

وأوضح العقيد محمود القاضي، أنه طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة المسؤولة عن المباراة، فقد جرى تحديد 2500 مشجع للنادي الأهلي ومثلهم للزمالك بإجمالي 5 آلاف مشجع، بخلاف المدعوين بدعوات وسيكونوا موجودين في المقصورة الرئيسية والصحفيين، مشددًا على أن المجموعة الأفريقية ستكون على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير والتعاون معهم وإرشادهم.

وأكد، أنّ المشجع عليه إحضار بطاقة الـfan id، كما أن هناك بعض الممنوعات مثل الشماريخ والقداحات والكبريت وأي أداة حادة، بالإضافة إلى المعلبات والمأكولات والمشروبات المغلقة، والشواحن والباور بانك والأسلاك والمواد الإعلانية والدعائية سواء كانت مسيئة أو لا.