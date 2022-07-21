شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح السيف للرجال يحقق إنجاز المركز السادس ببطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في انجاز جديد للسلاح المصري نجح منتخب مصر لسلاح السيف للرجال في تحقيق المركز السادس بمنافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة المقامة في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر .

وتعرض منتخب مصر لسلاح السيف للخسارة أمام نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 38-45.

واستطاع منتخب مصر الفوز في المباراة الأولى بتحديد المراكز على نظيره التركي بنتيجة 45-25 ليتأهل بعدها لمواجهة فرنسا ومن ثم حصد المركز السادس.

ووصل منتخب سلاح السيف لمباريات دور ربع النهائي عقب الفوز على منتخبي تشيلي وكولومبيا بنتيجة 45-25 بدور ال32 ودور ال16 على التوالي قبل أن يتعرض للهزيمة أمام منتخب إيطاليا في مباراة قوية صباح اليوم والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة 45-33 ليخوض الفراعنة منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للرجال كل من محمد عامر وزياد السيسي ومدحت معتز وأدهم معتز.

ويقود منتخب مصر لسلاح السيف فنيا كل من شريف البكري وحسام طلعت وجمال عبداللطيف ومحمود جندية ، ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دولة من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.