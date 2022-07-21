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معلومة رياضية.. 3 أندية حققت لقب الكأس مرة واحدة بعيدا عن الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة من مساء اليوم الاهلى والزمالك فى نهائي كأس مصر والتى تقام باستاد القاهرة لحسم بطل الكأس فى نسخة الموسم الماضى. 

 

وقبل مباراة النهائي الليلة ، فهناك عدة اندية حققت لقب الكأس بعيدا عن الأهلى والزمالك،  مثل الإسماعيلى والمقاولون والترسانة و الأولمبى، حرس الحدود،  وانبى والمصري والترام. 

 

وحققت أندية كل من المصرى و الترام والقناة اللقب مرة واحدة ، مقابل 4 أندية حققت لقب الكأس مرتان، هى الإسماعيلى و الأولمبى وحرس الحدود و انبى ، وتوّج الإتحاد و الترسانة 6 مرات مقابل 3 مرات للمقاولون العرب

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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