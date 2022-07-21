شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 3 أندية حققت لقب الكأس مرة واحدة بعيدا عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة من مساء اليوم الاهلى والزمالك فى نهائي كأس مصر والتى تقام باستاد القاهرة لحسم بطل الكأس فى نسخة الموسم الماضى.

وقبل مباراة النهائي الليلة ، فهناك عدة اندية حققت لقب الكأس بعيدا عن الأهلى والزمالك، مثل الإسماعيلى والمقاولون والترسانة و الأولمبى، حرس الحدود، وانبى والمصري والترام.

وحققت أندية كل من المصرى و الترام والقناة اللقب مرة واحدة ، مقابل 4 أندية حققت لقب الكأس مرتان، هى الإسماعيلى و الأولمبى وحرس الحدود و انبى ، وتوّج الإتحاد و الترسانة 6 مرات مقابل 3 مرات للمقاولون العرب