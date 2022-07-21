شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطالب اتحاد الكرة رسميًا بالمشاركة فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف مبروك نائب رئيس اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول للكرة بالنادي أن مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد أرسل مؤخرًا خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه من خلاله بمشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي في النسخة العشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية " الموسم الكروي 2023/2022 " ، وذلك نظرًا لعدم تحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس مصر "الموسم الكروي 2022/2021" ، وهو الأمر الذي يحتم على الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة اختيار نفس الفرق المشاركة في النسخة الأخيرة من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وحددت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، فترة تلقي طلبات الترشح من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات 29 أغسطس المقبل.

من جانبها، قررت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، ترك ملف التعاقدات الجديدة للفريق في الميركاتو الصيفي المنتظر وكذلك ملف الراحلين، للمجلس الجديد الذي سيتم انتخابه لإدارة المصري.

ويأتى قرار اللجنة السباعية فى الوقت الذى يعانى فيه النادى المصرى العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادى كاسينجو لاعب الوداد المغربى السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادى الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعانى المصرى من أزمة أخرى بعد تقدم التونسى معين الشعبانى مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادى للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائى.