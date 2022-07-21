شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 21 / 7 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم ونستعرضها كالتالي:
13 لاعبا يسجلون غياباً عن قمة الأهلى والزمالك فى نهائى الكأس الليلة
جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة كروية دسمة الليلة إذ يلتقى الأهلى مع الزمالك فى تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس مصر فى مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.
اتحاد الكرة يطلق مبادرة "لا للتعصب.. خلي روحك رياضية" قبل قمة الأهلى والزمالك
أطلق اتحاد الكرة مبادرة "لا للتعصب.. خلي روحك رياضية"، قبل مباراة الأهلي والزمالك الليلة في نهائي كأس مصر لحث الجماهير على التشجيع الحضاري والبعد عن المناوشات حتى تخرج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية.
اعتلى منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة قمة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة العربية التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بعد الحصول على 13 ميدالية متنوعة فى اليوم الأول لانطلاق البطولة بواقع أربع ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وأربع ميداليات برونزية.
منتخب الرجال لسلاح السيف يواجه إيطاليا بربع نهائى الفرق ببطولة العالم للسلاح
يواجه منتخب مصر لسلاح السيف اليوم نظيره الإيطالي ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة العالم للسلاح المقامة في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر في لقاء لن يخلو من الاثارة والمتعة الكروية.
جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة دسمة الليلة إذ يلتقي الاهلى مع الزمالك في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر في مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.