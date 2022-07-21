7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 / 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 21 / 7 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم ونستعرضها كالتالي:

13 لاعبا يسجلون غياباً عن قمة الأهلى والزمالك فى نهائى الكأس الليلة

جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة كروية دسمة الليلة إذ يلتقى الأهلى مع الزمالك فى تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس مصر فى مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية. اتحاد الكرة يطلق مبادرة "لا للتعصب.. خلي روحك رياضية" قبل قمة الأهلى والزمالك أطلق اتحاد الكرة مبادرة "لا للتعصب.. خلي روحك رياضية"، قبل مباراة الأهلي والزمالك الليلة في نهائي كأس مصر لحث الجماهير على التشجيع الحضاري والبعد عن المناوشات حتى تخرج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية. اعتلى منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة قمة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة العربية التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بعد الحصول على 13 ميدالية متنوعة فى اليوم الأول لانطلاق البطولة بواقع أربع ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وأربع ميداليات برونزية. وجه مجلس ادارة اتحاد الكرة الدعوة لمؤمن زكريا لاعب الأهلي لحضور مباراة القمة الليلة فى نهائى كأس مصر باستاد القاهرة، ومن المقرر أن يحمل مؤمن زكريا "بوكيه ورد" ويقوم بإهدائه لجمهور الأهلى وكذلك جمهور الزمالك. اتحاد الكرة يدعو مؤمن زكريا لحضور نهائى الكأس سباحو مصر يحصدون 13 ميدالية متنوعة فى اليوم الأول للبطولة العربية بالجزائر

منتخب الرجال لسلاح السيف يواجه إيطاليا بربع نهائى الفرق ببطولة العالم للسلاح