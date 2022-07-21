شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كونفدرالية أمريكا اللاتينية: القناع الفرعونى للبطل فى مونديال السلاح فكرة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر فيتالي لوجفين، رئيس كونفدرالية أمريكا اللاتينية للسلاح، عن سعادته بالتنظيم المصري لبطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال فيتالي :"سعيد بهذه البطولة وبالتنظيم الجميل، أعجبني كل شىء داخل البطولة خاصة التنظيم".

وأضاف :"أيضا الصالة جميلة جدا ومجهزة بشكل جيد بتصميمات رائعة وبشكل جديد وفريد من نوعه، ابارك لهذا الحدث الرائع والتنظيم الجيد".

وأضاف: "أعجبني كثيرا القناع الفرعوني الذي يتم اهداءه لاصحاب الميداليات الذهبية في مراسم التتويج، انها جائزة تاريخية وستظل عالقة في الأذهان للأبد وفكرة عالمية أبدعت فيها اللجنة المنظمة .