شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.



وضمت القائمة 21 لاعباً وجاءت كالتالي: وضمت القائمة 21 لاعباً وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو - محمد ابراهيم

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا كلا من محمد حسن ومحمد توني والحارسين محمد كوكو وحمزة معوض للإصابة.

يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 32 نقطة بينما يحتل المصري المركز 12 برصيد 28 نقطة.