شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والزمالك بنهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة دسمة الليلة إذ يلتقي الاهلى مع الزمالك في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر في مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية ،وهو مانلقى الضوء عليه فى السطور التالية ..

س:كيف تأهل الاهلى والزمالك لنهائى كأس مصر ؟

ج:تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم ، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.

س: ماذا يحدث فى حالة تعادل الاهلى والزمالك ؟

ج: يلجأ الاهلى والزمالك للوقت الإضافى فى حالة انتهاء الوقت الاصلى للمباراة للتعادل بأى نتيجة بين الفريقين وفى حالة إستمرار التعادل بإنتهاء الوقت الإضافى يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس مصر للموسم الماضي "2020-2021".

س: ماهى غيابات الاهلى والزمالك الليلة ؟

ج: يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الاهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.

يفتقد فريق الزمالك لـ6 لاعبين في مباراته ضد الأهلي هم محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه بسبب تجميدهم من قبل إدارة القلعة البيضاء بجانب سيف فاروق جعفر الذى يعانى من الإصابة في الذراع، ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد بسبب الاصابة.

س: من يعلق على مباراة الاهلى والزمالك ؟

ج: يتولى التعليق الكروى على قمة الأهلى والزمالك كل من مدحت شلبى على القناة الصوتية الاولى لأون تايم سبورتس فيما يتولى بلال علام مهمة التعليق على الكلاسيكو فى القناة الصوتية الثانية لأون تايم سبورتس.

س: كم تساوى القيمة التسويقية لمباراة الاهلى والزمالك ؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.43 مليون يورو، فيما يعنى أن مباراة القمة تساوى 52.128 مليون يورو.