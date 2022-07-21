شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تاريخية عن الأهلى والزمالك قبل نهائى كأس مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة على انطلاق قمة جديدة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها، اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي "2020-2021".

ويستضيف استاد القاهرة الدولي نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس.

ويدخل الأهلي قمة الليلة وفى جعبته 37 لقب لكأس مصر مقابل 27 بطولة للقلعة البيضاء.

ويعد فريق الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1.

التقى الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر بالسنوات الأخيرة فى نسخة 2007، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما التقى الفريقان لآخر مرة فى 2016 وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.