شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلى والزمالك = 52.128 مليون يورو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الساخن بين الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر حيث يتطلع الأحمر والأبيض لإعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.43 مليون يورو، ما يعنى أن مباراة القمة تساوى 52.128 مليون يورو.

والتقى الأهلى والزمالك مرتين فى الدورى هذا الموسم انتهت مباراة الدور الاول بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويعد فريق الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1.