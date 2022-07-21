شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ القمة رقم 13 بين الأهلى والزمالك فى يوليو ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس صوب ستاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المرتقب بين الاهلى والزمالك في نهائي كأس مصر حيث يتطلع الأحمر والأبيض لاعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

وتعد مباراة الليلة هى القمة رقم 13 بين الأهلى والزمالك فى شهر يوليو فلقد التقى الفريقين فى 12 مباراة سابقة بهذا الشهر، حقق الأهلى الفوز فى ثمانية لقاءات منها وانتهت 4 لقاءات بالتعادل .

التقى الاهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر بالسنوات الاخيرة فى نسخة 2007 وانتهت المباراة بفوز المارد الاحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما التقى الفريقين لأخر مرة فى 2016 وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

والتقى الاهلى والزمالك مرتين فى الدوري هذا الموسم انتهت مباراة الدور الاول بفوز المارد الاحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.