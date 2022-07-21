شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى قبل انطلاق مباريات الجولة الـ26 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، اليوم الخميس، بمباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندرى باستاد بتروسبورت.

بدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلى فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.