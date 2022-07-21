تعرف على تردد القناة الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس، في نهائي كأس مصر نسخة العام الماضي.



وكان الزمالك تخطى عقبة أسوان في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل الأهلي بفوزه على بتروجت بهدفين دون رد.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، هو مساء يوم الخميس 21 يوليو/ تموز 2022، على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر هي "أون تايم سبورتس"، والمتاحة عبر القمر الصناعي "نايل سات".

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نهائي كأس مصر 2021 بين الزمالك والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

سيدير قمة الكرة المصرية، طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارتشينياك، يعاونه الثنائي باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما حكما رابعا، ومعهم الثنائي توماس موسيت وسيباستيان جارزيباك للفيديو.

مارتشينياك يبلغ من العمر 41 عاما، اتجه للتحكيم منذ عام 2002، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، وشارك في كأس العالم 2018، وتم اختياره ضمن حكام مونديال قطر 2022.

يبقى الحكم البولندي وجها مألوفا في المناسبات الأوروبية الكبرى، حيث أدار مباراة السوبر القاري بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فى 2018.

تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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