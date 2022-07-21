شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فيريرا أمام الاهلى قبل قمة نهائي الكأس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس صوب ستاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الساخن بين الاهلى والزمالك في نهائي كأس مصر حيث يتطلع الأحمر والأبيض لإعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

وخاض البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك 4 مباريات أمام الاهلى خسر مرتين وفاز في واحدة وتعادل في واحدة.

طلب فيريرا من لاعبي الزمالك ضرورة العمل على إسعاد الجماهير، خاصة أن تلك المباراة سيكون لها عامل نفسى كبير سيساعد الزمالك على تحقيق لقب الدورى، لافتًا إلى أن هزيمة الأهلي، وإن كانت فى الكأس، ستساهم فى هبوط الروح المعنوية لدى لاعبي المار الأحمر مع ارتفاعها للاعبى الزمالك، ويجعل سلسلة الانتصارات مستمرة حتي نهاية البطولة.



فيريرا والاهلى

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاهلى مكون من "محمد عواد - أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي - إمام عاشور - أشرف بن شرقى - سيد عبدالله - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيرى".