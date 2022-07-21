شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب تدرس غلق باب قبول العضويات نظرا للإقبال الكبير على عروض الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة المنشآت الرياضية، غلق باب العضويات الجديدة في جميع فروع أندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية، نظرا للإقبال الشديد على عروض الصيف المستمرة حتى نهاية شهر يوليو الجاري .

يأتي هذا الاتجاه في إطار استراتيجة شركة سيتي، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ووسائل الترفيه للأعضاء في مختلف الفروع بالمحافظات الجمهورية، فى اطار رؤية مصر 2030.

كما يأتي ذلك أيضا في ضوء مراجعة الشركة للسياسة التسعيرية الخاصة بعضويات أندية سيتى كلوب ، والتي يجب أن تتسق مع خطة تحديث الخريطة الانشائية مع شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضي لاستكمال باقي الأندية في جميع محافظات مصر.