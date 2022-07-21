شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا يسجلون غياباً عن قمة الأهلى والزمالك فى نهائى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة كروية دسمة الليلة إذ يلتقى الأهلى مع الزمالك فى تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس مصر فى مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الاهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.

يفتقد فريق الزمالك لـ6 لاعبين في مباراته ضد الأهلي هم محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه بسبب تجميدهم من قبل إدارة القلعة البيضاء بجانب سيف فاروق جعفر الذى يعانى من الإصابة في الذراع، ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد بسبب الاصابة.

ويعد فريق الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1.