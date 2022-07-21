شكرا لقرائتكم خبر عن الوقت الإضافى وركلات الترجيح يحسمان بطل الكأس حال التعادل بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس صوب ستاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الساخن بين الاهلى والزمالك في نهائي كأس مصر حيث يتطلع الأحمر والأبيض لاعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

ويلجأ الاهلى والزمالك للوقت الإضافى فى حالة انتهاء الوقت الاصلى للمباراة للتعادل بأى نتيجة بين الفريقين وفى حالة إستمرار التعادل بإنتهاء الوقت الإضافى يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس مصر للموسم الماضي "2020-2021".

حجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة نهائى كأس مصر هى اللقاء الثالث الذى يجمع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض ضد مواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر.

وتولى فيريرا مسئولية تدريب بوافيستا البرتغالى الموسم الماضى وكان سواريز مدرباً لفريق جل فيسنتى وتواجه المدربان فى مباراتى الدور الاول والثانى بالدوري البرتغالى.

وفى مباراة الدور الاول تفوق سواريز على فيريرا بهدفين مقابل هدف ، وفى مباراة الدور الثانى تفوق فيريرا على سواريز بهدفين مقابل هدف.