مواعيد الجولة الـ26 لمسابقة الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، اليوم الخميس بمباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندري باستاد بتروسبورت، ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصرى

الخميس

ايسترن كومبانى & الاتحاد السكندرى..6.30 مساء على استاد بتروسبورت

الجمعة

المقاولون العرب & غزل المحلة..6.30 مساء على استاد المقاولون العرب

سيراميكا & المصرى البورسعيدى..6.30 مساء على استاد برج العرب

انبى & فاركو..9 مساء على استاد بتروسبورت

السبت

طلائع الجيش & مصر المقاصة..6.30 مساء على استاد جهاز الرياضة

البنك الاهلى & فيوتشر..9 مساء على استاد بتروسبورت

الاحد

الاسماعيلى & بيراميدز..6.30 مساء على استاد الاسماعيلية

الاهلى & الجونة..6.30 مساء على استاد الاهلى والسلام

الزمالك & سموحة..9 مساء على استاد القاهرة الدولى

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.