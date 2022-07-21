بسيونى: قمة نهائى الكأس صعبة وحظوظ الفريقين متساوية

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق أن مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى و الزمالك المحدد لها التاسعة مساء اليوم على إستاد القاهرة صعبة .

وقال بسيونى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مثل هذه المباراة صعب التوقع بنتيجتها، مشيرا إلى أن حظوظ كلا الفريقين متساوية فى هذا اللقاء بغض النظر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن لقاءات القمة دائما تختلف وليس لها أى توقعات.

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم ، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.

ويعد فريق الأهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.