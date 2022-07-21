شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ممدوح عبد المنعم لاعب الطائرة: هوايتى السفر وحلمى أكون مذيعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب ممدوح عبد المنعم لاعب الكرة الطائرة فى نادى سموحة.



ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر والبحر





بتدخل المطبخ؟

لا مليش فى المطبخ قوى





إيه الأكلة التى تفضلها؟

ورق العنب





من نجمك المفضل؟

ستيفن كيرى





من مطربك المفضل؟

عمرو دياب





لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

مذيع





مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

كريم عبد العزيز





بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال