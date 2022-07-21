شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق مبادرة "لا للتعصب.. خلي روحك رياضية" قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلق اتحاد الكرة مبادرة "لا للتعصب.. خلي روحك رياضية"، قبل مباراة الأهلي والزمالك الليلة في نهائي كأس مصر لحث الجماهير على التشجيع الحضاري والبعد عن المناوشات حتى تخرج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية.

وأوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، بتعقيم غرفة ملابس فريقي الاهلي والزمالك باستاد القاهرة قبل مباراة نهائي كأس مصر الليلة ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة أثناء المباراة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه مجلس ادارة اتحاد الكرة ، الدعوة لمؤمن زكريا لاعب الأهلي لحضور مباراة القمة الليلة في نهائي كأس مصر باستاد القاهرة ، ومن المقرر أن يحمل مؤمن زكريا "بوكيه ورد" ويقوم باهدائه لجمهور الأهلي وكذلك جمهور الزمالك.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر في لقاء لن يخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة نهائى كأس مصر هى اللقاء الثالث الذى يجمع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض ضد مواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر.

وتولى فيريرا مسئولية تدريب بوافيستا البرتغالى الموسم الماضى وكان سواريز مدرباً لفريق جل فيسنتى وتواجه المدربان فى مباراتى الدور الاول والثانى بالدوري البرتغالى.

وفى مباراة الدور الأول تفوق سواريزعلى فيريرا بهدفين مقابل هدف، وفى مباراة الدور الثانى تفوق فيريرا على سواريز بهدفين مقابل هدف