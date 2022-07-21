شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك.. 7 معلومات عن مارتشينياك حكم نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة نهائى كأس مصر التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك لحسم بطل نسخة الموسم الماضى، ويدير المواجهة البولندى شيمون مارتشينياك.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس فى استاد القاهرة، وتنقل قنوات أون تايم سبورتس اللقاء.

نرصد أهم المعلومات عن مارتشينياك حكم نهائى الكأس

- يبلغ من العمر 41 عاما حيث إنه مواليد 1981

- بدأ مسيرته التحكيمية عام 2002

- حصل على الشارة الدولية عام 2011

- أشهر فى مشواره التحكيمى 2119 بطاقة صفراء، و67 بطاقة حمراء

- أبرز المباريات التى أدارها ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسى، ونصف النهائى بين ليفربول وفياريال، الموسم الماضى

- أدار مباريات فى كأس العالم 2018 كحكم مساعد، وأدار مباريات أيضا فى نهائى كأس السوبر الأوروبى بين الريال وأتليتكو 2018

- أثار الجدل فى مباراة قطر والجزائر بكأس العرب، حيث احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع واستمر اللعب 19 دقيقة.