شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى كأس مصر قبل مواجهة الأهلى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة غريمه الزمالك اليوم فى نهائى بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضى 2020-2021، بحثا عن لقب جديد يضيفه إلى سجلاته التاريخية.

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه المعين حديثا ريكاردو سواريزلمحو الصورة السيئة التى ظهر عليها الفريق فى لقاء بيراميدز الماضى ببطولة الدورى وتقديم وجه مغاير لحصد اللقب.



مشوار الزمالك

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.

طالب البرتغالى جوسيفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك لاعبيه باستغلال حالة التراجع التى يمر بها الأهلى لتحقيق فوز ثمين واعتلاء منصة التتويج أمام الغريم التقليدى بشكل يساهم فى زيادة اهتزاز نتائجه على صعيد بطولة الدورى لحسم اللقب للموسم الثانى على التوالى.