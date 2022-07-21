شكرا لقرائتكم خبر عن 31 هدفا بصبغة أجنبية فى قمة الأهلى والزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة كروية دسمة الليلة إذ يلتقى الأهلى مع الزمالك فى تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس مصر فى مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.

أحرز الأهلى 16 هدفاً عن طريق نجومه الأجانب فيما سجل نجوم الزمالك من العرب والأفارقة 15 هدفاً فى مرمى الأهلى، ويعد على معلول آخر لاعب سجل للأهلي في الزمالك بينما أشرف بن شرقى آخر لاعب سجل للزمالك فى الأهلى.