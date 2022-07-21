شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تستضيف بطولة الجمهورية للسومو نهاية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف جامعة المنصورة منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للسومو، والتى تقام 29 يوليو الجارى باستاد الجامعة.

ومن المقرر إن يتم من خلال البطولة انتقاء واختيار لاعبى المنتخب الوطنى للسومو ، حيث تدار البطولة طبقا لنظام وقواعد الاتحاد الدولى للعبة

وشارك السومو فى منافسات دورة الألعاب العالمية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.وتوج خلالها المتتخب بالمركز الأول والذهبية عن طريق عبدالرحمن الصيفى ، بعد فوزه على منافسه الاوكرانى.

من جهته قال مرزوق على، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، إن ما حققه المنتخب خلال مشاركته فى دورة الألعاب العالمية إنجاز تاريخي غير مسبوق، موضحا أن عبد الرحمن الصيفي قدم أداءً رائعاً خلال منافسات البطولة، ونجح فى الفوز على بطل أوكرانيا فى المباراة النهائية مرتين متتاليتين فى أقل من ساعتين، بعد قرار الحكام بإعادة اللقاء